В Днепре 7-летний мальчик застрял в батарее отопления: фото

В Днепре 7-летний мальчик застрял в батарее отопления: фото

Вызволять ребенка из ловушки пришлось спасателям.

Во вторник, 25 января, в одной из квартир жилого дома по улице Передовой в городе Днепре 7-летний мальчик застрял рукой в батарее отопления и не мог самостоятельно ее вытащить. Мать ребенка обратилась за помощью к спасателям.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибывшие на место спасатели установили, что локоть ребенка оказался зажатым между секциями чугунной батареи. Руку мальчика намылили и таким образом освободили из ловушки.

К спасательной операции привлекли 4 сотрудников ГСЧС.

Напомним, ранее во Львове 4-летний мальчик случайно проглотил светодиодную лампочку из гирлянды. Елочное украшение застряло в бронхах ребенка.

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