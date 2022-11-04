В Днепре адвокаты вместе с криминальным авторитетом захватывали промышленные предприятия (фото)

В Днепре руководитель адвокатского объединения вместе с криминальным авторитетом создали преступную организацию, занимавшуюся рейдерскими захватами.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Как стало известно, руководитель одного из адвокатских объединений вместе с криминальным авторитетом создали преступную группу, занимавшуюся рейдерскими захватами предприятий. В банду входили, в частности, адвокаты, арбитражные управляющие и юристы.

Участники банды на основании фейковых документов ввели в состав учредителей одного из промышленных предприятий города близкого родственника. Это дало им возможность незаконно завладеть корпоративными правами ООО и в дальнейшем переоформить право собственности объекта недвижимости на "своего" человека.

“В результате таких действий пострадавшим нанесен ущерб на сумму почти 16 млн грн. В ходе проведения обысков по местам жительства и офисных помещениях подозреваемых изъяты денежные средства, компьютерная техника, оружие, бронированные автомобили на сумму почти 15 млн грн. Все участники задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанным мер в виде содержания под стражей и ареста имущества. Устанавливается причастность других лиц”, – рассказали в прокуратуре области.

Напомним, что адвокат Козаченко обвинила экс-чиновника Андрея Волкова в захвате более 35 объектов недвижимости в Киеве.

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