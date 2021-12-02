В Днепре агрессивный и нетрезвый мужчина расстрелял автомобиль возлюбленной (фото)

Хулигана задержали правоохранители.

В Днепре мужчина расстрелял из оружия и забросал камнями автомобиль возлюбленной. Агрессивного местного жителя задержали копы.

Об этом пишет "Днепр оперативный".

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Как выяснилось, инцидент произошел в переулке Тульчинском. Там 35-летний мужчина, который, предварительно, был в нетрезвом состоянии, в порыве агрессии расстрелял из оружия и забросал камнями автомобиль своей возлюбленной. После чего скрылся с места происшествия.

В ходе следственных действий копы установили личность и задержали правонарушителя. Обнаружили его на улице передовой. Он сидел на пассажирском сидении в автомобиле Peugeot.

“Стрелок" был пьян, матерился и вел себя неадекватно. Неподалеку возле дерева нашли и травматический пистолет Форт-12, из которого, по предварительной информации, мужчина расстрелял автомобиль Toyota. В связи с "буйным" поведением полицейские задержали его при помощи физической силы, надели на него наручники и доставили в отделение полиции”, — отметили в издании.

Что именно вызвало агрессию мужчины, сейчас неизвестно.

Напомним, что 24-летняя женщина в Закарпатье воткнула нож в шею своего возлюбленного.

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