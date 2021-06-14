В Днепре агрессивный ротвейлер покусал мужчину, который защищал ребенка

Ротвейлер очень напугал девочку.

В Днепре ротвейлер покусал 38-летнего мужчину, который пытался защитить от собаки ребенка. У пострадавшего горожанина рваные раны на руках.

Об этом сообщает местное издание "Днепр Оперативный".

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Полицию на место вызвала очевидица, которая заявила, что на ее знакомого натравили пса. Сам пострадавший рассказал, что ему пришлось вступиться за маленькую девочку, потому что ее очень напугал пес. Ротвейлер мол вел себя крайне агрессивно и мог навредить ребенку.

В результате на мужчину набросился ротвейлер и мужчина получил рваные раны на руках. Его госпитализировали в городскую больницу. На место происшествия вызвали КП "Зооконтроль", сотрудники которого забрали собаку, чтобы проверить на возможное бешенство.

Известно, что у пса есть хозяин. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Кременчуге Полтавской области собака покусала ребенка. В соцсетях сообщают, что на девушку напала собака без намордника в 278 квартале.

Как сообщалось, в Новоград-Волынском Житомирской области американский Стафордшир-терьер набросился на пенсионерку. В результате женщину с переломом руки госпитализировали в больницу.

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