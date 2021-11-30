В Днепре автомобиль такси на полной скорости врезался в легковушку: две машины превратились в груды металла (видео)

В обстоятельствах аварии разбираются копы. Но уже известно, что оба водителя были трезвыми.
В Днепре вечером 29 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие: на дороге не разминулись легковушка и автомобиль службы такси.
Об этом пишет "Информатор".
Как выяснилось, авария произошла на перекрестке улиц Рабочей и Уральской. Там столкнулись автомобиль Skoda и машина службы такси Nissan. Предварительно, водитель легковушки в момент случившегося поворачивал с улицы Уральской. В этот момент в него на бешеной скорости врезался таксист.
Один из автомобилей от удара развернуло на дороге, второй вылетел на остановку общественного транспорта и тротуар.
В результате аварии чудом никто не пострадал. Оба водителя отказались от госпитализации. На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.
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