В Днепре банда похищала и грабила людей: группировку обезвредила СБУ (фото)

СБУ в Днепре обезвредила банду, похищавшую людей. В состав группировки входило 10 человек, часть из которых уже ранее была осуждена.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, банда специализировалась на разбойных нападениях и вымогании денег у граждан. В частности – у представителей малого и среднего бизнеса.

“В случае отказа платить дань – угрожали физической расправой и уничтожением частного имущества. Для маскировки преступных действий фигуранты постоянно меняли автомобили, использовали парики, поддельные автономера и фальшивые удостоверения СБУ. Сотрудники Службы безопасности документировали несколько фактов преступной деятельности группы. Участники банды угнали местного предпринимателя и принудительно удерживали его в арендованном помещении. Там потерпевшего избивали и оказывали психологическое давление. Таким образом, злоумышленники получили ключи от его частного дома”, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что грабители вынесли из квартиры мужчины наличные деньги в иностранной валюте на общую сумму свыше миллиона грн. В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ разоблачили преступные планы группировки и задержали пятерых его активных участников при попытке еще одного похищения человека.

Еще четверо фигурантов задержаны во время следственных действий по местам их проживания. Установлено, что лидером банды является местный уголовник, ожидающий наказания в местном СИЗО за разбой и грабеж.

"Именно он дистанционно руководил группировкой и соглашал перечень потенциальных жертв злоумышленников. При обыске у фигурантов изъято незарегистрированное оружие и другие доказательства преступной деятельности. В настоящее время задержанным доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины", — отметили в пресс-службе СБУ.

Напомним, что в Днепропетровском государственном университете внутренних дел произошел скандал из-за развратного поведения в стенах учебного заведения.

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