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В Днепре банда похищала и грабила людей: группировку обезвредила СБУ (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Днепре банда похищала и грабила людей: группировку обезвредила СБУ (фото)

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины обезвредила в Днепре преступную группировку, похищавшую людей.

СБУ в Днепре обезвредила банду, похищавшую людей. В состав группировки входило 10 человек, часть из которых уже ранее была осуждена.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, банда специализировалась на разбойных нападениях и вымогании денег у граждан. В частности – у представителей малого и среднего бизнеса.

“В случае отказа платить дань – угрожали физической расправой и уничтожением частного имущества. Для маскировки преступных действий фигуранты постоянно меняли автомобили, использовали парики, поддельные автономера и фальшивые удостоверения СБУ. Сотрудники Службы безопасности документировали несколько фактов преступной деятельности группы. Участники банды угнали местного предпринимателя и принудительно удерживали его в арендованном помещении. Там потерпевшего избивали и оказывали психологическое давление. Таким образом, злоумышленники получили ключи от его частного дома”, — рассказали в СБУ.

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Там также добавили, что грабители вынесли из квартиры мужчины наличные деньги в иностранной валюте на общую сумму свыше миллиона грн. В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ разоблачили преступные планы группировки и задержали пятерых его активных участников при попытке еще одного похищения человека.

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Еще четверо фигурантов задержаны во время следственных действий по местам их проживания. Установлено, что лидером банды является местный уголовник, ожидающий наказания в местном СИЗО за разбой и грабеж.

"Именно он дистанционно руководил группировкой и соглашал перечень потенциальных жертв злоумышленников. При обыске у фигурантов изъято незарегистрированное оружие и другие доказательства преступной деятельности. В настоящее время задержанным доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины", — отметили в пресс-службе СБУ.

Напомним, что в Днепропетровском государственном университете внутренних дел произошел скандал из-за развратного поведения в стенах учебного заведения.

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Дата публикации
Просмотры
716
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