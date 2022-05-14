В Днепре бензин есть только на одной АЗС: там выстроилась многокилометровая очередь (видео)

В Днепре дефицит топлива приобрел такого масштаба, что бензин остался только на одной заправке. Там выстроилась очередь из автомобилей на несколько километров.
Видео оттуда показал горожанин в одном из чатов Днепра.
По его словам, на АЗС есть только бензин А-92. Судя по видео, очередь стоит на проспекте Александра Поля. Она растянулась от улицы Леонида Стромцова до проспекта Филиппа Орлика. Там расположена АЗС "Авиас Плюс".
По данным Telegram-канала "Днепр областной", по состоянию на 14 мая, бензин на заправке стоит 36 гривен за литр.
Ранее ТСН.ua писал о ситуации с топливом в городах Украины.Так, в Киеве бензина почти нет, а в Николаеве его продают по 70 гривен за литр.
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