В Днепре бизнесмена шантажировали несуществующим долгом: полиция вышла на след преступников

В Днепре полиция задержала двух мужчин, угрожавших предпринимателю / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

Реклама

В Днепре полиция задержала двоих мужчин, которые угрожали предпринимателю и требовали деньги за несуществующий долг.

По данным следствия, мошенники утверждали, что долг покинул умерший родственник потерпевшего.

Удалено оружие. / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

По информации ГУНП в Днепропетровской области, в июне 2025 года предпринимателю начали поступать телефонные звонки с угрозами уничтожения имущества и требованием уплатить долг. Первоначально сумма составляла 50 000 грн., впоследствии возросла до 200 000 грн.

Реклама

Оперативники уголовного розыска установили, что к преступной схеме причастны двое жителей Днепра в возрасте 52 и 53 лет. Они оказывали давление на предпринимателя и угрожали препятствиями в ведении бизнеса.

Изъяты наличные деньги. / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

26 ноября, при получении первой части денег в сумме 50 000 грн, полицейские при поддержке спецназовцев "КОРД" задержали фигурантов. Параллельно проведено 13 санкционированных обысков по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. Были изъяты более 121 000 грн, 116 000 долларов США, мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи, два револьвера с резиновыми пулями и другие вещественные доказательства.

27 ноября следователи сообщили задержанным о подозрении в вымогательстве, совершенном группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

Реклама

Напомним, ранее в Киеве задержали 35-летнего рецидивиста, который во время нападения на магазин применил страйкбольную гранату.