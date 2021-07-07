В Днепре бизнесмены осуществляли военные поставки в Россию: фото

Товары украинских предприятий использовались для комплектования военных транспортных средств и бронетехники РФ.
Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили схему поставок в Российскую Федерацию товаров военного назначения, которую наладила группа компаний в городе Днепре. Об этом в среду, 7 июля сообщили в пресс служба СБУ.
Как выяснилось в ходе расследования, несколько аффилированных предприятий в Днепре выигрывали тендеры Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны РФ и в обход украинского законодательства торговали со страной-агрессором.
"По предварительной информации, товары этих украинских предприятий использовались для комплектования военных транспортных средств и бронетехники РФ", — говорится в сообщении СБУ.
В украинской спецслужбе отметили, что руководителям компании-производителя запасных частей было известно, что отдельные виды продукции по техническим характеристикам относятся к товарам военного назначения и подлежат экспортному контролю, но в документации об этом умалчивали.
Во время обысков на предприятиях правоохранители изъяли 1200 единиц продукции с признаками принадлежности к товарам военного назначения и документацию по ее экспорту за границу, в частности в РФ.
После экспертизы изъятой продукции будет принято дальнейшие процессуальные решения в уголовном производстве.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, что ранее во Львовской области правоохранители задержали священника, который продавал в Интернете огнестрельное оружие и боеприпасы. Мужчина уже два раза привлекался к ответственности за распространение огнестрела.