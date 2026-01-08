В Днепре больницы перевели на генераторы, каникулы продлили: город одолевает последствия атаки РФ

Преодоление последствий атаки на Днепр

В Днепре власти после атаки России находятся на постоянной связи со всеми профильными службами и энергетиками и применяют алгоритмы реагирования, отработанные в предыдущие годы.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов .

Все городские больницы полностью переведены на резервное питание от генераторов. Медучреждения имеют необходимые запасы воды, лечебный процесс не останавливается. Водоотвод в жилых домах также поддерживается за счет альтернативных источников питания.

В школах города каникулы продлили еще на двое суток. В разных районах Днепр работает около 130 колонок с технической водой. При необходимости утром будут развернуты пункты несокрушимости — всего в городе их 89.

Городские власти предупреждают, что к утру возможны перебои в работе электротранспорта. В таком случае его максимально заменят автобусами – для этого город увеличит количество подвижного состава на маршрутах.

Мэр призвал жителей учесть эти обстоятельства при планировании поездок и отметил, что информация будет обновляться.