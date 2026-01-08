- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 1 мин
В Днепре больницы перевели на генераторы, каникулы продлили: город одолевает последствия атаки РФ
В Днепре все городские больницы полностью переведены на генераторы, учебные каникулы в школах продлены еще на двое суток, а утром электротранспорт максимально заменят автобусами
В Днепре власти после атаки России находятся на постоянной связи со всеми профильными службами и энергетиками и применяют алгоритмы реагирования, отработанные в предыдущие годы.
Об этом сообщил мэр города Борис Филатов .
Все городские больницы полностью переведены на резервное питание от генераторов. Медучреждения имеют необходимые запасы воды, лечебный процесс не останавливается. Водоотвод в жилых домах также поддерживается за счет альтернативных источников питания.
В школах города каникулы продлили еще на двое суток. В разных районах Днепр работает около 130 колонок с технической водой. При необходимости утром будут развернуты пункты несокрушимости — всего в городе их 89.
Городские власти предупреждают, что к утру возможны перебои в работе электротранспорта. В таком случае его максимально заменят автобусами – для этого город увеличит количество подвижного состава на маршрутах.
Мэр призвал жителей учесть эти обстоятельства при планировании поездок и отметил, что информация будет обновляться.