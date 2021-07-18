В Днепре больных щенков оставили умирать на острове: фото

Обреченных на мучительную смерть животных спасли рыбаки.

В городе Днепр неизвестные вывезли на необитаемый остров пятерых больных чумкой щенков и оставили их там умирать. Об этом сообщает местное издание "В городе" со ссылкой на волонтеров приюта "Ковчег".

На одном из островов на Днепре местные жители, которые вышли на рыбалку на лодках, заметили щенков. Кроме брошенных животных, там больше никого не было. Чтобы спасти их от неминуемой голодной смерти, рыбаки позвонили волонтерам.

Фото из соцсетей

Один из спасенных щенков имел признаки болезни. Тест на чумку подтвердил заболевание не только у него, но и у целого выводка. Очевидно, именно болезнь животных стала причиной жестокого обращения с ними: чтобы не тратиться на их лечение, владельцы просто вывезли щенков умирать на необитаемый остров.

Волонтеры, которым отдали спасенных животных, уже начали их лечения.

Напомним, ранее в американском городе Киссимми (штат Флорида) офицеры полиции задержали мужчину, который похитил из вольера местного гольф-клуба аллигатора и жестоко его мучил.

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