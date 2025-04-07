В Днепре борются за жизнь 4-летнего мальчика, тяжело раненного в результате атаки на Кривой Рог

Последствия удара по Кривому Рогу.

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Четырехлетнего мальчика, который получил тяжелые ранения во время ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля, доставили в больницу в Днепре. Медики делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.

Как сообщил журналистам “Укринформа” заведующий отделением интенсивной терапии регионального медицинского центра семейного здоровья Сергей Егоров, состояние ребенка остается крайне тяжелым.

“У него очень большая травма, проникающее ранение брюшной полости с поражением желчного пузыря, печени, селезенки, кишечника и желудка. Он на аппарате искусственной вентиляции легких самостоятельно дышать пока не может”, — рассказал врач.

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Вместе с мальчиком в Днепр доставили также семилетнюю девочку. По словам врачей, ее состояние стабильное, угрозы для жизни нет. Однако впереди длительное лечение и реабилитация.

Сегодня в медучреждение из Кривого Рога привезли еще двоих детей: восьмилетнего ребенка с открытыми ранениями предплечья и плеча и трехлетнего — с проникающим ранением брюшной полости. Раньше они находились в реанимационном отделении в Кривом Роге, и только после стабилизации состояния их перевезли в Днепр.

Ранее появилось видео с детской площадки в Кривом Роге, в которую попала российская ракета.