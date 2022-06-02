В Днепре будут переучить вынужденных переселенцев для будущего трудоустройства: куда обращаться

В Днепре будут переучить вынужденных переселенцев для будущего трудоустройства: куда обращаться

В Днепре начали программу по переобучению переселенцев из областей, где продолжаются боевые действия.

У граждан появилась возможность получить новую специальность и устроиться на работу.

Об этом рассказала начальница инспекции по вопросам труда и занятости населения горсовета Днепра Татьяна Янушкевич, сообщает "Суспільне".

По ее словам, наиболее востребованными сейчас вакансии рабочих профессий. Они потребуются и после окончания войны, в период восстановления.

На сегодняшний день инспекция уже имеет договоренности с 256 учреждениями профессионально-технического образования области, чтобы они приняли переселенцев, а также жителей области на переобучение.

После окончания переобучения, которое продлится полгода, граждане смогут получить специальность слесаря, токаря, швеи, строителя и других рабочих специальностей.

Как отметила Татьяна Янушкевич, после переобучения будет возможность как найти работу на предприятии, так и стать самозанятым лицом.

Обращаться соискателей работы и работодателей просят у чат-бота в телеграмме "Занятость Днепра" или на страницу инспекции по вопросам труда и занятости населения в Фейсбук.

Напомним, что в западных регионах классы для изучения украинского языка переполнены переселенцами из русскоязычных городов.

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