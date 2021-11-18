В Днепре бывший заключенный во время "вечеринки" ударил ножом свою приятельницу: пострадавшая скончалась

В Днепре бывший заключенный во время "вечеринки" ударил ножом свою приятельницу: пострадавшая скончалась

Истекающая кровью женщина не стала вызывать скорую помощь.

В Днепре мужчина во время застолья ударил ножом свою приятельницу. Гражданка получила ранение ноги, но вызвать "скорую" отказалась. Впоследствии она скончалась.

Об этом пишет "Днепр оперативный".

Как стало известно, происшествие случилось на улице Инженерной в районе 12 Квартала. Там мужчина, который ранее уже был судим, во время застолья вступил в словесную перепалку с приятельницей. Не справившись с эмоциями, гражданин взял нож и ударил им женщину в ногу. После чего ушел с места преступления.

Ножевое ранение не стало причиной для вызова медиков. Впоследствии хозяева дома нашли 47-летнюю гражданку, не подающую признаков жизни.

Позже стражи порядка задержали и подозреваемого в преступлении. Им оказался 45-летний местный житель. Свою вину он признал полностью. Если в суде будет доказана его вина, за решетку он отправится на срок до 15 лет.

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