В Днепре центральными улицам пронесли огромный флаг Украины: как это было (видео)

В Днепре центральными улицам пронесли огромный флаг Украины: как это было (видео)

Параллельно участники шествия прославляли украинскую армию и нашу страну.

В Днепре по центральным улицам города во время шествия пронесли огромный флаг Украины. В параде приняли участие местные жители, волонтеры и ветераны АТО/ООС.

Об этом пишет издание "Depo.Днипро".

Как стало известно, участники шествия прошли по улице Сечевых Стрельцов и проспекту Яворницкого. Во время марша местные жители и волонтеры несли огромный флаг Украины. Параллельно они выкрикивали лозунги, прославляющие украинских воинов и нашу страну.

"На перекрестке проспекта Яворницкого и улице Сечевых стрельцов участников шествия пытались заставить покинуть проезжую часть проспекта и продолжить путь по аллее, но они отказались и проигнорировали требования правоохранителей", — отметил корреспондент издания.

Напомним, что в центре столицы перед проходом Вооруженных Сил Украины состоялся театрализованный перформанс "ДНК".

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