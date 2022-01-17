В Днепре четверо подростков пытались изнасиловать 12-летнюю девочку: ей чудом удалось убежать

Помощь полицейских в итоге оказалась не нужна.
В Днепре на жилом массиве Тополь четверо подростков пытались изнасиловать 12-летнюю девочку.
Об этом пишет "Информатор".
По предварительной информации, четверо подростков, возраст которых пока неизвестен, окружили девочку — ребята намеревались ее изнасиловать. Однако школьнице удалось вырваться и убежать.
“Прибыв на место сотрудники полиции побеседовали с подростками, самой девочкой, а также ее родителями. Однако полицейским сообщили, что вопрос уже урегулировали самостоятельно и их помощь не нужна”, — отметили в издании.
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