В Днепре четверо подростков пытались изнасиловать 12-летнюю девочку: ей чудом удалось убежать

Помощь полицейских в итоге оказалась не нужна.

В Днепре на жилом массиве Тополь четверо подростков пытались изнасиловать 12-летнюю девочку.

Об этом пишет "Информатор".

По предварительной информации, четверо подростков, возраст которых пока неизвестен, окружили девочку — ребята намеревались ее изнасиловать. Однако школьнице удалось вырваться и убежать.

“Прибыв на место сотрудники полиции побеседовали с подростками, самой девочкой, а также ее родителями. Однако полицейским сообщили, что вопрос уже урегулировали самостоятельно и их помощь не нужна”, — отметили в издании.

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