В Днепре четыре дня не могут найти пропавшего без вести 17-летнего парня: фото и приметы

Вероятно, несовершеннолетний мог отправиться в Новомосковск.
В Днепре без вести пропал 17-летний Ислан Магомедов. Из дома он ушел еще 18 декабря. С тех пор он не выходит на связь с родными и близкими.
Об этом сообщили в волонтерской группе "Поиск пропавших детей".
Парень вышел из дома на улице Загорской в Амур-Нижнеднепровском районе города. Уже четыре дня он не отвечает на звонки. Где он находится сейчас, неизвестно. Предположительно, несовершеннолетний мог отправиться в Новомосковск.
Его приметы: выглядит на свой возраст, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения. У него короткие темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в синюю куртку с белыми вставками и серым капюшоном, а также в серые штаны и желтые кроссовки.
Сообщить о нахождении без вести пропавшего можно в волонтерскую группу или на линию “102”.
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