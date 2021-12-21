В Днепре четыре дня не могут найти пропавшего без вести 17-летнего парня: фото и приметы

В Днепре четыре дня не могут найти пропавшего без вести 17-летнего парня: фото и приметы

Вероятно, несовершеннолетний мог отправиться в Новомосковск.

В Днепре без вести пропал 17-летний Ислан Магомедов. Из дома он ушел еще 18 декабря. С тех пор он не выходит на связь с родными и близкими.

Об этом сообщили в волонтерской группе "Поиск пропавших детей".

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Парень вышел из дома на улице Загорской в Амур-Нижнеднепровском районе города. Уже четыре дня он не отвечает на звонки. Где он находится сейчас, неизвестно. Предположительно, несовершеннолетний мог отправиться в Новомосковск.

Его приметы: выглядит на свой возраст, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения. У него короткие темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в синюю куртку с белыми вставками и серым капюшоном, а также в серые штаны и желтые кроссовки.

Сообщить о нахождении без вести пропавшего можно в волонтерскую группу или на линию “102”.

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