В Днепре чиновника подозревают в растрате на оборонных закупках более 9 млн грн

Заместитель директора коммунального предприятия завысил стоимость закупок техники по городской программе.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Заместитель директора в рамках выполнения "Программы по содействию территориальной обороне города на 2022-2026 годы" заключил договоры на закупку радиотехнического оборудования по ценам, значительно превышающим рыночные", — говорится в сообщении.

В частности, коммунальное предприятие осуществило шесть закупок наборов техники на общее количество более 1050 единиц общей стоимостью почти 35 миллионов гривен. По результатам ряда товароведческих и экономических экспертиз, начисленная сумма превысила среднерыночную стоимость этого оборудования на 9,2 млн грн.

"Правоохранители сообщили заместителю директора КП о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", — добавили в полиции.

Напомним, экс-заместителю министра соцполитики объявлено подозрение.

Читайте также: