В Днепре дебошир оплевал и избил женщину-полицейского

Мужчину задержали и надели наручники.
В Днепре неадекватный мужчина в райотделении набросился на женщину-полицейского, несколько раз ударил ее по лицу и оплевал.
Об этом сообщает "Репортер".
Инцидент произошел сегодня, 21 декабря, на проспекте Мира в Днепре. Мужчина напал на правоохранителя, которая проводила с ним беседу в райотделении. 45-летний мужчина нанес женщине несколько ударов рукой по лицу и ногой в живот и дважды плюнул.
После этого его задержали и надели наручники.
Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. По имеющейся информации, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота.
По этому факту начато расследование.
Напомним, что в Харьковской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на бригаду скорой помощи.
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