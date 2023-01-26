В Днепре дети "из любопытства" фотографировали критическую инфраструктуру: полиция обращается к родителям

В Днепре зафиксировали случаи, когда дети, как позже оказалось, из любопытства фотографировали объекты критической инфраструктуры. Полицейские напоминают, что делать это запрещено и призывают родителей провести беседы с детьми.

Об этом сообщили в Днепровском отделении полиции.

"Уважаемые родители! Полицейские города обращаются к вам с просьбой провести беседы со своими детьми и подчеркнуть запрещение фотографирования объектов критической инфраструктуры. Напомним, что за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность ", — отметили в полиции.

Родителей просят как никогда быть внимательными и следить за тем, как дети проводят свой досуг. Полицейские подчеркивают: запрещено фотографировать мосты, административные здания, электроподстанции, военные и другие объекты.

Напомним, в ночь на 26 января российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Ракета попала в одно из промышленных предприятий в городе.

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