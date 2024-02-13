В Днепре дети повредили могилу украинского воина – подробности

В Днепре двое 13-летних парней и 10-летняя девочка на одном из местных кладбищ Новокодацкого района повалили надгробный крест на могиле украинского защитника.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Правонарушение произошло 10 февраля.

При отработке полученной информации правоохранители установили, что к повреждению места захоронения военнослужащего причастны трое детей.

За эти действия были наказаны их родители – на них составили административные протоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – за неисполнение родительских обязанностей. Эти протоколы будут направлены на рассмотрение в суд.

Также правоохранители пообщались с нарушителями недопущения аналогичных случаев в будущем. С родителями детей полицейские провели беседы относительно надлежащего воспитания детей, контроля за их местонахождением и поступками.

Напомним, в Никополе произошло жестокое убийство заммэра – что об этом известно.

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