В Днепре дети с крыши здания бросали петардами в прохожих и собак (видео)

В Днепре дети с крыши здания бросали петардами в прохожих и собак (видео)

Дети вылезла на крышу здания и принялась бросать вниз воспаленные петарды.

В Днепре дети устроили себе опасные игры. Дети вскарабкалась на крышу здания и сверху бросала в прохожих зажженные петарды.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Вартові Еспресо".

Отмечается, что инцидент произошел в Днепре на проспекте Мазепы. Подростки забрались на крышу котельной и начали бросать петарды в людей.

"Одна девочка и трое мальчишек поднялись на крышу котельной. Сверху наблюдали, как реагируют прохожие или животного на брошенные петарды. Предупреждаем, игры с петардами могут привести к серьезным травмам!", — написали авторы публикации.

В Днепре дети бросали петарды у прохожих

Напомним, что 6-летний мальчик пострадал от взрыва на Львовщине. Как рассказали родители, дома он играл петардой, которая разорвалась у него в руке. Ребенку оторвало пальцы.

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