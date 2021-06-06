В Днепре до сих пор ликвидируют последствия подтопления: в воде стоят десятки домов

Наводнение началось после ливня еще 2 июня.

В Днепре почти полсотни домов и до 70 домохозяйств остаются подтопленными после ливней, которые прошли в городе в начале июня.

Такие данные приводит на своем сайте ДСНС.

Там уточняют, что в течение дня 5 июня с подтопленных районов откачали 36 тысяч 915 кубических метров воды, а с начала работ — 104 тысячи 479 метров кубических воды.

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"По состоянию на утро 6 июня остаются подтопленными 45 частных жилых домов и 70 дворов ...", — отмечают в сообщении.

В службе рассказали, что к работам от ДСНС привлекли 19 человек и 13 единиц техники. В том числе 8 мотопомп для откачки воды.

Напомним, что в течение 2 — 3 июня в Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах из-за интенсивных дождей и значительной засоренности русла р. Гнилокиш состоялось поднятие уровня воды до 35 см с частичным подтоплением 109 частных жилых домов и 200 дворов. Жертв и пострадавших не было.

А сегодня в пяти областях объявлено предупреждение о пожарной опасности.

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