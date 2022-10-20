В Днепре дома у мужчины, убившего 13-летнего подростка, нашли еще одно тело: подробности

В Днепре в гараже подозреваемого в убийстве 13-летнего парня обнаружили еще тело мужчины.

В Днепре правоохранители в гараже подозреваемого в убийстве подростка мужчины нашли еще одно тело. Оно принадлежит 64-летнему местному жителю, который находился в розыске как пропавший без вести полгода назад.

Об этом сообщает Днепр.

В Днепре правоохранители нашли убийцу 64-летнего мужчину, разыскиваемого уже полгода. Им оказался подозреваемый в убийстве 13-летнего мальчика.

Так, 17 октября полицейские задержали 59-летнего мужчину и установили его причастность к убийству 13-летнего подростка. В рамках расследования и сбора доказательств по этому делу правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого.

В подвале его гаража обнаружили тело мужчины. Оказалось, что убитый — 64-летний мужчина, находившийся в розыске как без вести пропавший.

Следствием установлено, что подозреваемый и убитый были знакомы и между ними произошла ссора. Во время нее злоумышленник нанес потерпевшему около 10 ударов ножом. После того как жертва скончалась, мужчина спрятал тело в подвале своего гаража в гаражном кооперативе.

19 октября ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Париже 24-летняя женщина изнасиловала и убила 12-летнюю девочку. Тело ребенка она положила в чемодан и спрятала в машину. Правоохранители взяли под стражу шесть человек, в том числе сестру подозреваемой, которые контактировали с ней сразу после убийства.