Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
44
Время на прочтение
1 мин

В Днепре дрон попал в многоэтажку: есть пострадавшие, среди них дети

В результате попадания дрона в жилой дом в Днепре пострадали семь человек, среди них дети.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 8 ноября российские войска снова атаковали Днепропетровскую область .

По сообщению и. руководителя Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, в Днепре из-за попадания вражеского беспилотника повреждена многоэтажка — разрушены несколько квартир и вспыхнул пожар. Предварительно известно о семи пострадавших , среди которых два ребенка - 2 и 13 лет . Данные уточняются.

Также в Самаровском районе загорелся частный дом, в Павлограде поврежден магазин, а в Синельниковском районе – объекты инфраструктуры.

Воздушная тревога продолжается. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что ранее РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения .

Дата публикации
Количество просмотров
44
Следующая публикация

