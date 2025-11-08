- Дата публикации
В Днепре дрон попал в многоэтажку: есть пострадавшие, среди них дети
В результате попадания дрона в жилой дом в Днепре пострадали семь человек, среди них дети.
В ночь на 8 ноября российские войска снова атаковали Днепропетровскую область .
По сообщению и. руководителя Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, в Днепре из-за попадания вражеского беспилотника повреждена многоэтажка — разрушены несколько квартир и вспыхнул пожар. Предварительно известно о семи пострадавших , среди которых два ребенка - 2 и 13 лет . Данные уточняются.
Также в Самаровском районе загорелся частный дом, в Павлограде поврежден магазин, а в Синельниковском районе – объекты инфраструктуры.
Воздушная тревога продолжается. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
