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В Днепре два студента выпали с 9-го этажа общежития, 22-летний парень погиб на месте (фото)

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В Днепре два студента выпали с 9-го этажа общежития, 22-летний парень погиб на месте (фото)

Фото из открытых источников

22-летний парень от полученных травм погиб на месте, 20-летний получил травмы, его госпитализировали.

В Днепре на жилом массиве "Победа" двое студентов выпали с девятого этажа общежития Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта. Несчастный случай произошел в ночь на 5 августа.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

По предварительной информации, студенты оперлись на железный парапет балкона, который не выдержал веса молодых людей и обвалился. Подробности происшествия устанавливают сотрудники полиции.

Местные жители в Сети пишут, что здание, где произошла трагедия, не ремонтировали несколько десятков лет. Несколько соседних балконов прогнили настолько, что отвалились.

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

Напомним, российская армия всю ночь била по Днепропетровщине и выпустила ракету X-59. Оккупанты накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы.

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