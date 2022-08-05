В Днепре два студента выпали с 9-го этажа общежития, 22-летний парень погиб на месте (фото)

22-летний парень от полученных травм погиб на месте, 20-летний получил травмы, его госпитализировали.

В Днепре на жилом массиве "Победа" двое студентов выпали с девятого этажа общежития Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта. Несчастный случай произошел в ночь на 5 августа.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

По предварительной информации, студенты оперлись на железный парапет балкона, который не выдержал веса молодых людей и обвалился. Подробности происшествия устанавливают сотрудники полиции.

Местные жители в Сети пишут, что здание, где произошла трагедия, не ремонтировали несколько десятков лет. Несколько соседних балконов прогнили настолько, что отвалились.

Фото из открытых источников

Напомним, российская армия всю ночь била по Днепропетровщине и выпустила ракету X-59. Оккупанты накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы.

Российский агитатор был пойман и осужден в Днепре

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