В Днепре две харьковчанки создали мошенническую схему: наживались на пенсионерах

За это им грозит до шести лет тюрьмы.
В Днепре задержали двух женщин, которые представлялись социальными работниками и похищали у пенсионеров их сбережения.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, 20 октября гражданки зашли в квартиру к 82-летней женщины и предложили ей получить дополнительные денежные выплаты. Во время общения с бабушкой они выяснили, где у нее хранятся сбережения. Мошенницы дождались, когда старушка выйдет из комнаты, после чего украли деньги и скрылись.
Позже подозреваемых в совершении преступления задержали. Ими оказались женщины 20 и 26 лет — обе жительницы Харькова.
"21 октября следователи отделения полиции № 5 Днепровского районного управления полиции сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 ("Грабеж") УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие", — рассказали в Нацполиции области.
Напомним, что в Хмельницкой области суд отправил на пожизненное заключение мужчину, который расстрелял из ружья двух человек и ранил ребенка.