В Днепре две харьковчанки создали мошенническую схему: наживались на пенсионерах

В Днепре две харьковчанки создали мошенническую схему: наживались на пенсионерах

За это им грозит до шести лет тюрьмы.

В Днепре задержали двух женщин, которые представлялись социальными работниками и похищали у пенсионеров их сбережения.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, 20 октября гражданки зашли в квартиру к 82-летней женщины и предложили ей получить дополнительные денежные выплаты. Во время общения с бабушкой они выяснили, где у нее хранятся сбережения. Мошенницы дождались, когда старушка выйдет из комнаты, после чего украли деньги и скрылись.

Позже подозреваемых в совершении преступления задержали. Ими оказались женщины 20 и 26 лет — обе жительницы Харькова.

Национальная полиция Днепропетровской области

"21 октября следователи отделения полиции № 5 Днепровского районного управления полиции сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 ("Грабеж") УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие", — рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что в Хмельницкой области суд отправил на пожизненное заключение мужчину, который расстрелял из ружья двух человек и ранил ребенка.

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