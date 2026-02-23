В Днепре двое несовершеннолетних жестоко расправились с военным: мужчина в тяжелом состоянии

Нападение на военнослужащего в Днепре: подозреваемым подросткам грозит пожизненное заключение

Реклама

В Днепре двое несовершеннолетних подростков жестоко избили военнослужащего ВСУ и сняли это по телефону.

Об этом сообщает Нацполиция и Офис генерального прокурора.

17 февраля между военными и несовершеннолетними возникла конфликтная ситуация. Нападавшие избили 45-летнего потерпевшего. Один из подростков нанес мужчине четыре ножевых ранения в спину. Потерпевшего повалили на землю и били руками и ногами по голове и туловищу, фиксируя это на мобильных телефонах.

Реклама

Один из задержанных

У военного забрали личные вещи — сумку, часы, мобильный телефон и павербанк, после чего скрылись с места преступления, оставив мужчину без сознания. Около 03:00 милиция обнаружила пострадавшего с многочисленными телесными повреждениями прямо на улице. С тяжелыми травмами военного госпитализировали в больницу.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и оперативно установили подозреваемых. Полицейские разыскали и задержали причастных к нападению — ими оказались парни 16 и 17 лет. Во время обысков найдена одежда со следами крови, нож и телефоны с видеозаписями преступления.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении (покушение на умышленное убийство). Молодым людям грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы. Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Киевской области подростки жестоко избили отца павшего воина.