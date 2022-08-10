В Днепре двое студентов выпали с 9-го этажа общежития: 20-летний пострадавший скончался в больнице

Несчастный случай произошел в ночь на 5 августа. 22-летний парень погиб на месте.
В больнице Днепра скончался 20-летний парень, выпавший с девятого этажа общежития Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта.
Об этом сообщает "Днепр Оперативный".
Врачи четыре дня боролись за его жизнь.
Напомним, по предварительной информации, студенты оперлись на железный парапет балкона, который не выдержал вес молодых людей и обрушился. Подробности происшествия устанавливают сотрудники полиции.
Местные жители в Сети сообщали, что здание, где произошла трагедия, не ремонтировали несколько десятков лет. Несколько соседних балконов прогнили настолько, что отвалились.
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