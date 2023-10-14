В Днепре экс-командир бригады терробороны "отжал" имущество предприятий — фото

Бывшему командиру бригады территориальной обороны, способствовавшему захвату имущества предприятий в Днепре, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый в марте 2022 года выдал незаконный приказ о принудительном отчуждении во время военного положения в пользу воинской части недвижимого имущества нескольких юридических лиц в г. Днепр. Это имущество расположено на двух земельных участках вблизи Днепра площадью 1,3 га.

"Вижатое" имущество предприятий в Днепре

"Вижатое" имущество предприятий в Днепре

"Вижатое" имущество предприятий в Днепре

Этот приказ стал основанием для рейдерского захвата неустановленными лицами добровольческого формирования, не имеющими никакого отношения к этой воинской части и представителям власти, недвижимого имущества, демонтажа и уничтожению зданий.

"Далее они огородили землю с целью строительства на ней новых объектов недвижимости. Такими неправомерными действиями потерпевшим нанесен 21 млн грн ущерба. Выводом судебной военной экспертизы подтверждена незаконность приказа и действий командира. В настоящее время на земельные участки наложен арест. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", — говорится в сообщении.

Бывшему командиру отдельной бригады территориальной обороны сообщено о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Напомним, скандальный блоггер и экс-разведчик, сбежавший в РФ, получил обвинения в госизмене.

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