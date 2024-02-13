В Днепре эвакуируют больницу и закрывают школы: что произошло

В Днепре после ночных "прилетов" БПЛА по электростанции и объекту инфраструктуры решили эвакуировать одну из местных больниц, а также закрыть школы.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"Из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим немалое количество паллиативных больных. Также закрываем школы", — говорится в сообщении городского головы.

Филатов подчеркнул, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается похолодание. А потому, пояснил мэр, "удержать систему не получится".

Массированный обстрел Днепра

Ночью против 13 февраля Россия массированно атаковала Днепр дронами. Силы ПВО сбили 10 беспилотников в Днепровском районе. Впрочем, произошло несколько попаданий в городе.

В результате атаки беспилотников по объекту энергетики произошло отключение света и отопление в Днепре. По состоянию на утро 2 тысячи жителей города находятся без света. Приблизительно 60 многоэтажных домов остались без тепла.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что оккупанты запустили 23 дрона. Именно в этом регионе больше всего работала противовоздушная оборона.

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