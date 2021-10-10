В Днепре фермеры бесплатно раздавали арбузы, но досталось не всем, поэтому люди возмутились

В Днепре фермеры бесплатно раздавали арбузы, но досталось не всем, поэтому люди возмутились

В соцсетях люди предлагали поблагодарить фермеров хотя бы символической суммой

В Днепре бесплатно раздали целую фуру бахчевых. Распродать арбузы фермеры просто не успели, чтобы не выбрасывать — пригнали грузовик просто в спальный район города и раздали ягоды прохожим.

Об этом сообщили и опубликовали видео случайные свидетели.

Как пишет 056.ua, сначала владельцы хотели отдать арбузы детям в школу или детсады, но выяснилось, что на это нужны справки и участие в тендерах. Поэтому предприниматели раздали арбузы желающим. Привезли по конкретному адресу.

В соцсетях люди предлагали поблагодарить фермеров хотя бы символической суммой, но кто-то отметил, что те якобы и сами отказывались.

А кое-кто даже возмущался, что повезло только одному району и требовали, чтобы приехали и к ним.

арбузов оставили после себя целую кучу испорченных ягод. После того, как продажи стали плохими, торговцы решили оставить арбузы прямо под ногами. А на Осокорках продавцыПосле того, как продажи стали плохими, торговцы решили оставить арбузы прямо под ногами.

А в Херсонской области сотрудники медучреждений жалуются, что им никто из аграриев так и не предложил овощи и арбузы , которые не продаются.

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