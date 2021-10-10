В Днепре фермеры бесплатно раздавали арбузы, но досталось не всем, поэтому люди возмутились

В соцсетях люди предлагали поблагодарить фермеров хотя бы символической суммой
В Днепре бесплатно раздали целую фуру бахчевых. Распродать арбузы фермеры просто не успели, чтобы не выбрасывать — пригнали грузовик просто в спальный район города и раздали ягоды прохожим.
Об этом сообщили и опубликовали видео случайные свидетели.
Как пишет 056.ua, сначала владельцы хотели отдать арбузы детям в школу или детсады, но выяснилось, что на это нужны справки и участие в тендерах. Поэтому предприниматели раздали арбузы желающим. Привезли по конкретному адресу.
В соцсетях люди предлагали поблагодарить фермеров хотя бы символической суммой, но кто-то отметил, что те якобы и сами отказывались.
А кое-кто даже возмущался, что повезло только одному району и требовали, чтобы приехали и к ним.