В Днепре фрагменты памятника Ленину переоборудовали под писсуар

Где находится туалет, не сообщается.
В Днепре неизвестные нашли применение частям памятника Ленину. Ими оборудовали туалет.
Об этом сообщает "Афиша Днепра".
"Рука, от стоящего в центре города памятника Ленину в Днепре, переоборудована под писсуар и сливной бачок с головой Ленина. Локация, где расположен такой необычный арт-объект, не разглашается", — подписали публикацию авторы.
Увиденное вызвало оживленное обсуждение в Сети. Большая часть пользователей считает такое использование фрагментов памятника возмутительным:
- Какая глупость.
- На мой взгляд, это – недостойно и отвратительно. Это – не самая лучшая, мягко говоря, страница нашей истории. Я – не адепт совка, но это – противно. Автор этого "произведения" интересно сколько лет прожил при совке?
- Это – одна из форм идиотизма. Именно вот такие деб*лы, которые здесь "хихикают" — совершали революции, уничтожали интеллигенцию, устраивали голодоморы.
- Ильич другого не заслуживает, спасибо за креативность.
Напомним, что на Буковине аисты обустроили гнездо на голове памятника Ленину.
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