В Днепре фрагменты памятника Ленину переоборудовали под писсуар

В Днепре фрагменты памятника Ленину переоборудовали под писсуар

Где находится туалет, не сообщается.

В Днепре неизвестные нашли применение частям памятника Ленину. Ими оборудовали туалет.

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Об этом сообщает "Афиша Днепра".

"Рука, от стоящего в центре города памятника Ленину в Днепре, переоборудована под писсуар и сливной бачок с головой Ленина. Локация, где расположен такой необычный арт-объект, не разглашается", — подписали публикацию авторы.

Увиденное вызвало оживленное обсуждение в Сети. Большая часть пользователей считает такое использование фрагментов памятника возмутительным:

Какая глупость.

На мой взгляд, это – недостойно и отвратительно. Это – не самая лучшая, мягко говоря, страница нашей истории. Я – не адепт совка, но это – противно. Автор этого "произведения" интересно сколько лет прожил при совке?

Это – одна из форм идиотизма. Именно вот такие деб*лы, которые здесь "хихикают" — совершали революции, уничтожали интеллигенцию, устраивали голодоморы.

Ильич другого не заслуживает, спасибо за креативность.

Напомним, что на Буковине аисты обустроили гнездо на голове памятника Ленину.

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