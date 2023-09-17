В Днепре голый мужчина мастурбировал на кладбище: чем все закончилось (видео)

В Днепре на кладбище заметили голого мужчину, который там мастурбировал. Полиция уже составила на него протокол.

Об этом сообщили в местном телеграмм-канале. Видео можно просмотреть здесь.

Жители Днепра сообщили, что увидели обнаженного мужчину на территории Индустриального кладбища. Там он занимался мастурбацией. Местные заявляют, что мужчина подобным занимается уже не в первый раз.

Также в Сети опубликовали видео, как голый мужчина занимается самоудовлетворением. К нему подошли прохожие и спросили, "нормально ли ему". После этого тот начал убегать в кусты.

Голый мужчина мастурбировал на кладбище. / Фото: скриншот с видео

В полиции Днепропетровской области в комментарии "Информатору" подтвердили этот факт. Правоохранители отметили, что личность хулигана установили и составили на него протокол.

Напомним, в Одессе пара посреди улицы занялась оральным сексом. Они не реагировали на замечания прохожих и продолжили интим.

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