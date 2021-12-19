В Днепре горела девятиэтажка: из задымленного здания эвакуировали людей

Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно.

В Днепре ночью 19 декабря в одной из многоэтажек произошел пожар. В результате чего из здания пришлось эвакуировать восемь человек, в том числе одного ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Как стало известно, происшествие случилось на улице Данилы Галицкого в Новокодакском районе города. Там на первом этаже девятиэтажного дома горела квартира. Из-за огня произошло задымление лестничной клетки, в результате чего на свежий воздух не могли выбраться жители верхних этажей.

“Спасатели вывели на свежий воздух из задымленных помещений верхних этажей восемь человек, из них — одного ребенка. Усложняло поиски жителей то, что пожар возник в ночное время, то есть большинство людей отдыхало и даже не догадывалось о пожаре. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель и техника в квартире. Общая площадь пожара составила 45 квадратных метров”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

Напомним, что украинец в Польше зарезал своего работодателя.

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