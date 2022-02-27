В Днепре горожане собрали немалую партию бутылок для коктейлей Молотова (видео)

В Днепре горожане собрали немалую партию бутылок для коктейлей Молотова (видео)

Днепряне изрядно сплотились вокруг обороны государства.

Жители Днепра готовы защищать свой город с коктейлями Молотова. Для этого они собрали немало ящиков со стеклянными бутылками.

Также читайте Львовяне достают из помойки бутылки для коктейлей Молотова (видео)

Соответствующее видео было опубликовано в Сети 27 февраля.

"Днепр. Прямо сейчас. Без комментариев. А, нет – Слава Украине", – говорится в подписи к видео.