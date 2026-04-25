Днепр — под атакой

Дополнено новыми материалами

Утром, 25 апреля, в Днепре снова раздаются взрывы. Город под атакой более 10 часов.

Об этом сообщила корреспондент ТСН.ua.

В Воздушных силах предупредили о вражеских БпЛА на город: «Оставайтесь в укрытиях».

«Более 10 часов враг атакует Днепр. Нанес удар и по АЗС. Там начался пожар. Горят и три грузовика. Информация о пострадавших уточняется», – уточнил глава ОВА Александр Ганжа.

Напомним, в ночь на 25 апреля Днепр подвергся комбинированной атаке, включая баллистику, дроны и ракеты, что повлекло за собой пожары и повреждения зданий. В результате атаки пострадали по меньшей мере 14 человек.

Около 03:24 глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что загорелись несколько пожаров. "Есть поврежденные дома", - написал он.