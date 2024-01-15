В Днепре хотят создать специальные участки для оповещения и группы розыска военнообязанных

Решение пока не вступило в силу. Известно о его проекте от исполкома горсовета Днепра.
Исполком горсовета Днепра предлагает создать группы розыска и участки оповещения военнообязанных во время мобилизации в Украине.
Об этом говорится в проекте решения исполкома горсовета Днепра от 12 января, на который ссылается informator.
Властями предложено создать в городе специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов и развернуть их в помещениях районных администраций Днепра.
Для работы хотят привлечь представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
В горсовете также могут создать группы розыска военнообязанных.
В структуру участков оповещения планируют приобщить:
- управление участка оповещения;
- группа оповещения по домашним адресам;
- группа оповещения по служебным адресам;
- группа анализа;
- группа розыска.
На руководителей участков уведомлений налагаются следующие обязанности:
- принятие мер по комплектованию и утверждению персонального состава групп участков оповещения;
- привлечение на работу представителей районных ТЦК и СП;
- определение вопроса проведения мероприятий оповещения и инструкции, а также продолжительности рабочего дня.
По состоянию на 15 января 2024 года решение пока не вступило в законную силу. Его должен утвердить исполком горсовета Днепра.
Напомним, вокруг проекта о военном учете разворачивается новый скандал. Речь идет о законопроекте № 10062, предусматривающем введение Единого электронного государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В новой редакции, в частности, появились такие пункты, чтобы в Реестре были персональные, служебные данные.
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