Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Днепре хотят создать специальные участки для оповещения и группы розыска военнообязанных

Дата публикации
Просмотры
468
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
В Днепре хотят создать специальные участки для оповещения и группы розыска военнообязанных

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Решение пока не вступило в силу. Известно о его проекте от исполкома горсовета Днепра.

Исполком горсовета Днепра предлагает создать группы розыска и участки оповещения военнообязанных во время мобилизации в Украине.

Об этом говорится в проекте решения исполкома горсовета Днепра от 12 января, на который ссылается informator.


Властями предложено создать в городе специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов и развернуть их в помещениях районных администраций Днепра.

В Днепре могут создать группы розыска и участки оповещения военнообязанных — документ / ©
В Днепре могут создать группы розыска и участки оповещения военнообязанных — документ

Для работы хотят привлечь представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В горсовете также могут создать группы розыска военнообязанных.

В структуру участков оповещения планируют приобщить:

  • управление участка оповещения;
  • группа оповещения по домашним адресам;
  • группа оповещения по служебным адресам;
  • группа анализа;
  • группа розыска.

На руководителей участков уведомлений налагаются следующие обязанности:

  • принятие мер по комплектованию и утверждению персонального состава групп участков оповещения;
  • привлечение на работу представителей районных ТЦК и СП;
  • определение вопроса проведения мероприятий оповещения и инструкции, а также продолжительности рабочего дня.
В Днепре могут создать группы розыска и участки оповещения военнообязанных — документ / ©
В Днепре могут создать группы розыска и участки оповещения военнообязанных — документ

По состоянию на 15 января 2024 года решение пока не вступило в законную силу. Его должен утвердить исполком горсовета Днепра.

Напомним, вокруг проекта о военном учете разворачивается новый скандал. Речь идет о законопроекте № 10062, предусматривающем введение Единого электронного государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В новой редакции, в частности, появились такие пункты, чтобы в Реестре были персональные, служебные данные.

Читайте ведущие новости на сегодня

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация