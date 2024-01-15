В Днепре хотят создать специальные участки для оповещения и группы розыска военнообязанных

Решение пока не вступило в силу. Известно о его проекте от исполкома горсовета Днепра.

Исполком горсовета Днепра предлагает создать группы розыска и участки оповещения военнообязанных во время мобилизации в Украине.

Об этом говорится в проекте решения исполкома горсовета Днепра от 12 января, на который ссылается informator.



Властями предложено создать в городе специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов и развернуть их в помещениях районных администраций Днепра.

В Днепре могут создать группы розыска и участки оповещения военнообязанных — документ

Для работы хотят привлечь представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В горсовете также могут создать группы розыска военнообязанных.

В структуру участков оповещения планируют приобщить:

управление участка оповещения;

группа оповещения по домашним адресам;

группа оповещения по служебным адресам;

группа анализа;

группа розыска.

На руководителей участков уведомлений налагаются следующие обязанности:

принятие мер по комплектованию и утверждению персонального состава групп участков оповещения;

привлечение на работу представителей районных ТЦК и СП;

определение вопроса проведения мероприятий оповещения и инструкции, а также продолжительности рабочего дня.

В Днепре могут создать группы розыска и участки оповещения военнообязанных — документ

По состоянию на 15 января 2024 года решение пока не вступило в законную силу. Его должен утвердить исполком горсовета Днепра.

Напомним, вокруг проекта о военном учете разворачивается новый скандал. Речь идет о законопроекте № 10062, предусматривающем введение Единого электронного государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В новой редакции, в частности, появились такие пункты, чтобы в Реестре были персональные, служебные данные.

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