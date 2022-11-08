В Днепре и Каменском работали мошеннические call-центры: людей "разводили" несовершеннолетние и иностранцы

В Днепропетровской области правоохранители прекратили деятельность мошеннических сall-центров, участники которых под видом сотрудников банков обманывали граждан.

В Днепропетровской области работали мошеннические сall-центры, сотрудники которых обманывали граждан под видом работников банков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Как стало известно, мошеннические сall-центры работали в Днепре и Каменском. В Днепре, в частности, стражи порядка прекратили деятельность пяти сall-центров. Там работали почти 100 человек – среди них были несовершеннолетние и лица без гражданства.

"Офисы были оснащены компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и клиентской базой банковских учреждений Украины. Представляясь сотрудниками банков, операторы сall-центра разведывали банковские реквизиты и персональные данные граждан, после чего имеющиеся на карточках деньги перечислялись на счета, открытые на подставных лиц”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Еще один сall-центр был закрыт в Каменском. Находился он в центре города. Работали в нем около 20 человек. Выманивали деньги они, используя банковские данные.

“В настоящее время досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все причастные к незаконному “бизнесу” и общая сумма нанесенного ущерба”, — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, что СБУ задержала чиновника прокуратуры, который уклонителям продавал свидетельства об инвалидности.

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