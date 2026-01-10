В Днепре и Кривом Роге обесточены десятки тысяч домов - подробности

Свет / © ТСН.ua

В Днепропетровской области в результате ночной атаки без электроэнергии остались около 100 тысяч семей.

Об этом говорится в сообщении в ДТЭК в Telegram.

В частности, обесточивание зафиксировано на левом берегу Днепра, а также в Саксаганском и частично Покровском районах Кривого Рога.

Энергетики начали аварийно-восстановительные работы сразу после того, как это позволила ситуация с безопасностью. По состоянию на 9:00 в Днепре уже удалось восстановить электроснабжение почти для 17 тысяч домов.

В ДТЭК отмечают, что ремонтные бригады работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома Днепропетровщины.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию жителей отдельных населенных пунктов Синельниковского района из-за усиления угрозы жизни в результате вооруженной агрессии РФ.