В Днепре и области возросло количество погибших от российской атаки

Последствия вражеской атаки / © Facebook / Сергей Лысак

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Количество погибших в результате вражеской атаки 24 июня по Днепропетровской области стремительно возросло.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Днепре россияне убили девять мирных жителей. Еще двое погибли в результате обстрела в городе Самара. Общее количество погибших в регионе достигло 11 человек.

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Количество раненых неуклонно растет — сейчас известно о более 100 пострадавших.

Напомним, армия РФ 24 июня массированно атаковала Днепр и Днепропетровскую область баллистическими ракетами. По информации мониторинговых каналов, РФ ударила ракетами «Искандер-М».

Известно, что из-за удара баллистики поврежден поезд Одесса — Запорожье, возле которого произошел «прилет». Взрывная волна повредила вагоны. К счастью, обошлось без погибших пассажиров и работников «УЗ».