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В Днепре и области возросло количество погибших от российской атаки
Количество раненых постоянно увеличивается. Сейчас известно о более 100 пострадавших.
Количество погибших в результате вражеской атаки 24 июня по Днепропетровской области стремительно возросло.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Днепре россияне убили девять мирных жителей. Еще двое погибли в результате обстрела в городе Самара. Общее количество погибших в регионе достигло 11 человек.
Количество раненых неуклонно растет — сейчас известно о более 100 пострадавших.
Напомним, армия РФ 24 июня массированно атаковала Днепр и Днепропетровскую область баллистическими ракетами. По информации мониторинговых каналов, РФ ударила ракетами «Искандер-М».
Известно, что из-за удара баллистики поврежден поезд Одесса — Запорожье, возле которого произошел «прилет». Взрывная волна повредила вагоны. К счастью, обошлось без погибших пассажиров и работников «УЗ».