В Днепре и области все же будет действовать комендантский час на Пасху

В Днепре и области все же будет действовать комендантский час на Пасху

В Днепропетровской области отменили распоряжение об отмене комендантского часа на Пасху из-за неоспоримых данных от разведки и СБУ о возможных провокациях и ракетных ударах в местах массового скопления людей.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Комендантский час будет действовать с 23:00 субботы 23 апреля до 5:00 воскресенья 24 апреля. В это время выходить на улицу запрещено.

"Жизнь каждого из вас — бесценна. Пожалуйста, оставайтесь дома! Смотрите Пасхальную службу по телевизору или онлайн", — подчеркнул Резниченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пасху ночь комендантский час в Днепре отменен. Общественный транспорт в городе должен был работать круглосуточно, чтобы жители могли добраться до церквей. Однако этого не будет. По какому графику будет ездить транспорт – пока неизвестно.

Сколько стоят мясо, сало, яйца и куличи накануне Пасхи на рынках Украины

Читайте также: