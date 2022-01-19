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В Днепре иностранец устроил драку в общежитии и палкой побил имущество

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В Днепре иностранец устроил драку в общежитии и палкой побил имущество

Pexels

Утихомирить парня удалось только правоохранителям.

В Днепре студент-иностранец устроил в общежитии дебошир. Гражданин Марокко подрался с местными жителями.

Об этом пишет "Днепр оперативный".

Как выяснилось, инцидент произошел в общежитии Металлургической академии. Там 21-летний парень бегал по общежитию с палкой, бил имущество, а также устроил драку с другими проживающими. Что именно стало причиной случившегося, сейчас неизвестно.

Однако утихомирить дебошира удалось только правоохранителям, которых вызвали на место. Парня задержали и доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств инцидента.

Напомним, что в Ивано-Франковске студент избил и стрелял в отца девушки, потому что тот запрещал им встречаться.

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