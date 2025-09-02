- Дата публикации
В Днепре из больницы исчез военный, который сбежал из российского плена с перерезанным горлом: куда подевался
Об исчезновении Владислава Нагорного правоохранителям сообщила супруга военного. По ее словам, он просто ушел из больницы.
Из больницы имени Ильи Мечникова в Днепре исчез военный Владислав Нагорный, который выжил после пыток оккупантов.
Об этом сообщила спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская, передает hromadske.
Мужчина исчез еще 30 августа, о чем правоохранителям сообщила жена военного. По ее словам, он просто ушел из больницы.
2 сентября женщина сообщила «Суспільному», что Владислава удалось найти. «Нашли, он рядом со мной», — сказала жена военного.
Что известно о военном Владиславе Нагорном
Владислав Нагорный — нацгвардеец. Еще 17 августа его доставили в больницу на Днепропетровщину в крайне тяжелом состоянии. У него была большая кровопотеря, а раны начали загнивать.
Как писал сам военный в своем дневнике, его бригада потеряла контроль над позицией возле Покровска, и затем он попал в плен. Там российские военные пытали его и побратимов, отрезая им губы, мужские органы, уши, носы.
Однако Владислав смог сбежать из плена и пять суток с перерезанным горлом добирался до украинских позиций. После эвакуации ему была проведена операция.