Украина
3935
В Днепре из больницы исчез военный, который сбежал из российского плена с перерезанным горлом: куда подевался

Об исчезновении Владислава Нагорного правоохранителям сообщила супруга военного. По ее словам, он просто ушел из больницы.

Светлана Несчетная
Военный Владислав Нагорный

Военный Владислав Нагорный / © Hromadske.ua

Из больницы имени Ильи Мечникова в Днепре исчез военный Владислав Нагорный, который выжил после пыток оккупантов.

Об этом сообщила спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская, передает hromadske.

Мужчина исчез еще 30 августа, о чем правоохранителям сообщила жена военного. По ее словам, он просто ушел из больницы.

2 сентября женщина сообщила «Суспільному», что Владислава удалось найти. «Нашли, он рядом со мной», — сказала жена военного.

Что известно о военном Владиславе Нагорном

Владислав Нагорный — нацгвардеец. Еще 17 августа его доставили в больницу на Днепропетровщину в крайне тяжелом состоянии. У него была большая кровопотеря, а раны начали загнивать.

Как писал сам военный в своем дневнике, его бригада потеряла контроль над позицией возле Покровска, и затем он попал в плен. Там российские военные пытали его и побратимов, отрезая им губы, мужские органы, уши, носы.

Однако Владислав смог сбежать из плена и пять суток с перерезанным горлом добирался до украинских позиций. После эвакуации ему была проведена операция.

3935
