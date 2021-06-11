В Днепре из окна многоэтажки выпала женщина: пострадавшая скончалась на месте

Правоохранители устанавливают, была ли это случайность или преднамеренный прыжок.

В Днепре из окна многоэтажки выпала пенсионерка. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Об этом сообщает "Информатор".

Как выяснилось, происшествие случилось на улице Лабораторной — там из окна девятого этажа выпала женщина. Что именно стало причиной происшествия, пока неизвестно. Потерпевшая, которой на вид около 80 лет, скончалась на месте.

Местные жители говорят, что женщина жила одна и имела проблемы с психическим здоровьем.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, что во Львове из окна общежития выпала чемпионка Украины по пауэрлифтингу Ирина Квас. Ей было 17 лет.

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