В Днепре из-под завалов дома, в который ударили беспилотником оккупанты, достали тело мужчины

Поиски женщины, которая, вероятно, была дома во время удара, продолжаются.

В Днепре из-под завала разбитой многоэтажки, в которую ночью 23 февраля попал российский беспилотник, извлекли тело мужчины.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

“Из-под завалов разбитого дроном дома в Днепре достали тело мужчины. Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире. Искренние соболезнования близким… Поиски женщины, которая, вероятно, была дома во время удара, продолжаются”, — написал Сергей Лысак.

Напомним, что российские войска в ночь на 23 февраля атаковали дронами-камикадзе Днепр и Одессу. Враг попал по многоэтажке и другой инфраструктуре.

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