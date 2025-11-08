ТСН в социальных сетях

В Днепре из-под завалов спасли мужчину после атаки дрона

Спасатели продолжают разбирать завалы после попадания дрона в многоэтажку в Днепре.

Днепр

В Днепре спасатели достали из-под завалов мужчину после попадания вражеского дрона в многоэтажку .

Об этом сообщает Общественное с места происшествия.

Разбор завалов продолжается – по словам сотрудника ГСЧС, под обломками могут еще находиться люди. В то же время пожар, возникший в результате удара, уже ликвидирован.

По предварительным данным, в результате атаки повреждено несколько квартир, пострадали жильцы дома, в том числе дети. На месте работают все городские службы.

