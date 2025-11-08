- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
В Днепре из-под завалов спасли мужчину после атаки дрона
Спасатели продолжают разбирать завалы после попадания дрона в многоэтажку в Днепре.
В Днепре спасатели достали из-под завалов мужчину после попадания вражеского дрона в многоэтажку .
Об этом сообщает Общественное с места происшествия.
Разбор завалов продолжается – по словам сотрудника ГСЧС, под обломками могут еще находиться люди. В то же время пожар, возникший в результате удара, уже ликвидирован.
По предварительным данным, в результате атаки повреждено несколько квартир, пострадали жильцы дома, в том числе дети. На месте работают все городские службы.