В Днепре из подвала изуродованного ударом дома спасли трех человек

Днепр

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В Днепре спасатели получили трех человек из подвала дома, изуродованного в результате российского удара.

Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

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Спасатели продолжают ликвидацию пожара после атаки.

Ранее сообщалось, что в результате удара в Днепре загорелись склад со строительными материалами и частный дом. Предварительно в подвале дома могли находиться люди.

На месте продолжают работать экстренные службы.

Напомним, 8 сентября днем Киев был атакован ракетами . В частности, было зафиксировано попадание в офисы телеканалов "Мы - Украина" и "Мы - Украина +".

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Жуткие кадры из столицы облетели Сеть. В частности, в Соломенском районе после российской атаки девочка каталась на качелях на детской площадке всего в 50 м от охваченного огнем здания.

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