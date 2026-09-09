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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Днепре из подвала изуродованного ударом дома спасли трех человек

После российского удара по Днепру спасатели извлекли из подвала поврежденного дома трех человек, которым сейчас оказывают медицинскую помощь.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Днепр

Днепр

В Днепре спасатели получили трех человек из подвала дома, изуродованного в результате российского удара.

Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

Спасатели продолжают ликвидацию пожара после атаки.

Ранее сообщалось, что в результате удара в Днепре загорелись склад со строительными материалами и частный дом. Предварительно в подвале дома могли находиться люди.

На месте продолжают работать экстренные службы.

Напомним, 8 сентября днем Киев был атакован ракетами . В частности, было зафиксировано попадание в офисы телеканалов "Мы - Украина" и "Мы - Украина +".

Жуткие кадры из столицы облетели Сеть. В частности, в Соломенском районе после российской атаки девочка каталась на качелях на детской площадке всего в 50 м от охваченного огнем здания.

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