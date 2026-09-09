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- Украина
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В Днепре из подвала изуродованного ударом дома спасли трех человек
После российского удара по Днепру спасатели извлекли из подвала поврежденного дома трех человек, которым сейчас оказывают медицинскую помощь.
В Днепре спасатели получили трех человек из подвала дома, изуродованного в результате российского удара.
Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
Спасатели продолжают ликвидацию пожара после атаки.
Ранее сообщалось, что в результате удара в Днепре загорелись склад со строительными материалами и частный дом. Предварительно в подвале дома могли находиться люди.
На месте продолжают работать экстренные службы.
Напомним, 8 сентября днем Киев был атакован ракетами . В частности, было зафиксировано попадание в офисы телеканалов "Мы - Украина" и "Мы - Украина +".
Жуткие кадры из столицы облетели Сеть. В частности, в Соломенском районе после российской атаки девочка каталась на качелях на детской площадке всего в 50 м от охваченного огнем здания.