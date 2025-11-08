ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
165
Время на прочтение
1 мин

В Днепре из-за атаки дронов повреждена многоэтажка: спасательная операция приостановлена

Из-за обстрела города спасатели не могут точно подсчитать количество погибших и раненых — продолжается воздушная тревога.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В результате вражеской атаки на Днепр ночью 8 ноября дрон попал в жилой дом, вызвав масштабный пожар. По словам мэра города Бориса Филатова , точное количество пострадавших установить невозможно — спасательные работы начнутся только после завершения обстрела и отбоя тревоги.

«К сожалению, до начала спасательной операции (пока не закончится обстрел и сигнал воздушной тревоги) точное количество погибших или раненых сосчитать невозможно. Также пока невозможно выяснить размер поврежденного имущества», - сообщил Филатов.

Мэр отметил, что все службы города задействованы в ликвидации последствий атаки.
Жителей, оставшихся без крова, просят обращаться за временным приютом в 130-ю школу .

«О ненависти к россиянам писать не буду. Каков в этом смысл? Я изнутри уже выгорел», - добавил мэр.

Напомним, что ранее стало известно, что среди раненых есть дети .

Дата публикации
Количество просмотров
165
