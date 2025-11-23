ТСН в социальных сетях

Украина
90
1 мин

В Днепре из-за атаки дронов вспыхнули пожары в жилых домах: есть пострадавшие

Ночью российские беспилотники атаковали Днепропетровскую область. В Днепре и Васильковской общине возникли пожары в жилых домах, предварительно пострадали.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. В результате атаки в Днепре вспыхнули пожары в одной из многоэтажек и в частном доме. По предварительной информации, есть пострадавшие. Их количество и состояние пока уточняются.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко .

Также в Васильковской общине из-за вражеской атаки занялся частный дом. На местах работают спасатели и все службы.

Напомним, этой ночью в Крыму раздавались взрывы. Местные жители массово сообщали о пролетах беспилотников, работе российской ПВО, стрельбе и взрывах. В частности, в Симферополе.

90
