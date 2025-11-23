- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 1 мин
В Днепре из-за атаки дронов вспыхнули пожары в жилых домах: есть пострадавшие
Ночью российские беспилотники атаковали Днепропетровскую область. В Днепре и Васильковской общине возникли пожары в жилых домах, предварительно пострадали.
Российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. В результате атаки в Днепре вспыхнули пожары в одной из многоэтажек и в частном доме. По предварительной информации, есть пострадавшие. Их количество и состояние пока уточняются.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко .
Также в Васильковской общине из-за вражеской атаки занялся частный дом. На местах работают спасатели и все службы.
Напомним, этой ночью в Крыму раздавались взрывы. Местные жители массово сообщали о пролетах беспилотников, работе российской ПВО, стрельбе и взрывах. В частности, в Симферополе.